Aubameyang: "Ho avuto offerte dall'Italia ma non potevo dire di no al Barcellona"

Pierre-Emerick Aubameyang, accasatosi al Barcellona a gennaio, è stato intervistato da Sport e ha parlato della trattativa che l'ha portato a vestire la maglia blaugrana. Aubameyang ha detto: “Avevo offerte dell'Italia e dalla Francia, ma il Barça è il Barça e non si può dire di no ad un club come questo. Spero di poter restare fino al 2025, lavorerò sodo per questo. Sono molto felice di essere qui. Il Barcellona è un grande club che non sta vivendo un momento felice, ma sono sicuro che presto tornerà dove merita”.