Bacca su Juve-Milan: "Gara dura ma sono convinto che il Milan possa arrivare in finale"

C'è grande attesa a Riyad per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo che ieri l'Inter ha sconfitto l'Atalanta, oggi c'è in palio il secondo posto per la finalissima che si giocherà il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Il Milan sfida la Juventus alle ore 20 italiane: una gara in cui ci sarà anche l'esordio ufficiale di Sergio Conceicao. Per parlare e commentare la competizione, la Gazzetta dello Sport ha sentito l'ex rossonero Carlos Bacca che, nel 2016, ha vinto questa competizione proprio contro la Juve.

Le parole di Carlos Bacca sulla partita di questa sera: "Dura perché la formazione di Motta è tosta e non ha mai perso. Ci vorrà una bella prestazione, ma sono convinto che il Milan possa arrivare in finale. Se la vedrò? Se l'orario dell'allenamento con l'Atletico Junior de Barranquilla me lo consentirà... Seguo sempre il Milan e i rossoneri hanno un tifoso in più in Colombia".