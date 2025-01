Bacca sul Milan: "Il club più grande di Italia deve sempre avere obiettivo di lottare per lo Scudetto e partecipare alla Champions"

C'è grande attesa a Riyad per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo che ieri l'Inter ha sconfitto l'Atalanta, oggi c'è in palio il secondo posto per la finalissima che si giocherà il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Il Milan sfida la Juventus alle ore 20 italiane: una gara in cui ci sarà anche l'esordio ufficiale di Sergio Conceicao. Per parlare e commentare la competizione, la Gazzetta dello Sport ha sentito l'ex rossonero Carlos Bacca che, nel 2016, ha vinto questa competizione proprio contro la Juve.

Le parole di Bacca sulla partita di questa sera: "Se al Milan i risultati non arrivano, è inevitabile che la dirigenza cambi allenatore. Fa parte del gioco... Conceicao porta una nuova idea di calcio che speriamo sia vincente e rilanci il Milan in corsa per la qualificazione alla Champions. Il club più grande di Italia deve sempre avere l'obiettivo di lottare per lo scudetto e di partecipare alla Champions"