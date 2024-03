Baiocchini: "Durante questa sosta Pioli lavorerà sulla difesa, che nel mese di marzo ha migliorato i propri dati"

Nel corso dell'edizione mattutina di Sky Sport 24 'Il Calcio è servito', Emanuele Baiocchini ha fatto il punto in casa Milan all'inizio della terza ed ultima sosta per le nazionali della stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Sono 13 i nazionali del Milan in giro per il mondo, così come sono tanti i giocatori rimasti a Milanello, sono 14 di numero, ma soprattutto tutti difensori. Questa è una cosa buona per Stefano Pioli, considerando il fatto che Stefano Pioli quest'anno ha avuto tanti giocatori infortunati, tanti suoi difensori che hanno saltato moltissime partite, ultimo fra tutti Kalulu che si è fatto male nuovamente e dovrà rimanere fermo per 4-6 settimane. Il fatto che Pioli possa lavorare tranquillamente sulla sua difesa a Milanello in queste prossime due settimane per preparare la sfida alla Fiorentina è certamente qualcosa di buono, considerando il fatto che la difesa è un po' il tallone d'Achille del Milan di questa stagione, anche se la difesa nel mese di marzo ha migliorato i propri dati. Evidentemente il lavoro di Pioli sta producendo i suoi effetti, ed il fatto che abbia tutti i difensori a disposizione in questa sosta è positivo".