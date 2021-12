Baiocchini: "Ecco perché Bremer è un profilo che può piacere al Milan"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei piani del Milan per il mercato di gennaio: “Il Milan è alla ricerca di un giocatore che possa dare una mano in difesa. I profili sono due: o puntare su un giocatore esperto che già conosce il campionato italiano, ecco perché Bremer del Torino è un profilo che può piacere al Milan, oppure un giovane di prospettiva che può giocare di fianco a quelli che già ci sono al Milan e che può crescere anche, senza avere la responsabilità di dover sostituire da subito Kjaer. Il Milan considera Tomori e Romagnoli i due centrali titolari, le alternative in questo momento sono Gabbia e Kalulu, che viene considerato soprattutto un centrale e non solo un terzino destro. Nel caso in cui potesse davvero arrivare un giocatore per migliorare la rosa allora il Milan l’investimento lo farebbe per un giovane, o un prestito per un giocatore che conosce già il campionato, o altrimenti rimarrebbe così”.