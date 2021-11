Baiocchini: "Nessun problema per il rinnovo di Pioli, va solo messo tutto nero su bianco"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del rinnovo di contratto per Mister Pioli: “Al Milan stanno lavorando a questo rinnovo di contratto, non c’è nessun problema. Solamente deve essere messo tutto nero su bianco rispetto a quelli che sono gli accordi che Pioli e la dirigenza del Milan stanno prendendo. Un po’ anche perché c’è grande sintonia tra Pioli, Massara, Maldini… Fosse per loro glielo farebbero stasera. Ci vogliono un po’ di passaggi, tra Gazidis che non è stato bene nell’ultimo periodo, alla dirigenza americana, per fare in modo che questo contratto venga allungato di un paio di anni e adeguato, oltre tre milioni di euro a stagione”.