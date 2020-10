France Football lancia le votazioni per il miglior undici della storia del calcio. Dieci candidati per ogni posizione del campo. Per il ruolo di attaccante sinistro queste sono le nominations:

Oleg Blokhin

Cristiano Ronaldo

Dragan Dzajic

Ryan Giggs

Thierry Henry

Rivaldo

Rivelino

Ronaldinho

Karl-Heinz Rummenigge

Hristo Stoichkov