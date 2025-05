Ballotta: "Milan, il caos parte dalla società. Devono mettere gli uomini giusti al posto giusto e ripartire"

L'ex portiere Marco Ballotta è stato ospite di TMW Radio, nel pomeriggio di Maracanà. Queste le sue parole sul momento del Milan: "Il problema per me non sono i giocatori, ma devono mettere a posto la dirigenza. Alcuni giocatori potrebbero andare via, perché non c'è programmazione, pochi uomini di calcio. Un calciatore in un casino del genere fa fatica a decidere. Devono mettere gli uomini giusti al posto giusto e ripartire.

Ancora oggi non hai un ds. I più bravi vanno tenuti, poi quando le cose vanno male anche i bravi subiscono la situazione. L'altra sera ho visto la finale di Coppa, non ha avuto anima e non è accettabile. E tutto parte dalla società. E poi non c'è un leader vero. La società deve intervenire dove ci sono dei problemi. Ci vuole chiarezza".