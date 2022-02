Barbano: "Ha vinto la squadra più debole. L'Inter resta una spanna sopra"

"Gli errori degli allenatori decidono il derby, e Pioli può rallegrarsi di aver sbagliato per primo". Sta tutto in questa sottile differenza, secondo Alessandro Barbano, l'epilogo del derby di ieri. Il primo errore, come detto, l'ha commesso il tecnico rossonero, schierando "una squadra che puntava a non prenderle". Una volta posto rimedio, con l'ingresso di Brahim Diaz, l'inerzia del match è stata tutta per il Diavolo: "Ha vinto la squadra più debole, e peggio disposta in campo - scrive il giornalista sul Corriere dello Sport -. Perché negli ultimi venti minuti ha saputo ribaltare l’equilibrio tattico della gara. Ma il derby di San Siro dimostra che l’Inter resta una spanna sopra tutti".