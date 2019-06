Barella, Inter e Cagliari ancora distanti: i nerazzurri offrono 30 mln, i sardi ne chiedono 50

Da tempo l'Inter è su Nicolò Barella, ma per il momento c'è ancora grande distanza tra domanda e offerta: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non sembrano infatti intenzionati ad offrire più di 30 milioni di euro, mentre il Cagliari ne chiede 50. Nelle ultime ore, anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per il giovane centrocampista rossoblù.