Baresi racconta come è iniziata la sua lunga avventura al Milan: "Il primo provino non andò troppo bene. Ma poi..."

Nella lunga intervista rilasciata a SportWeek, inserto della Gazzetta dello Sport, Franco Baresi, ex capitano rossonero, ha raccontato degli inizi della sua avventura al Milan nel 1974: "Un osservatore aveva ricevuto buone relazioni sul Travagliato, dove giocavo, ed era venuto a vederci. Dopo, organizzò un provino. Il primo non andò troppo bene, almeno per me. Ma mi diedero una seconda possibilità, e la sfruttai. Giocare con Rivera? Prima ancora, avevo fatto il raccattapalle nelle partite casalinghe del Milan e lo avevo visto giocare. Poi me lo ritrovai accanto da giocatore. I primi tempi facevo fatica a dargli del 'tu'. Per me è stato una persona speciale: lui e Bigon mi tutelavano, mi coccolavano".

Baresi ha poi ricordato lo scudetto della stella del 1979: "Sulla carta, Inter e Juve erano molto più forti. Lo scudetto fu costruito giornata dopo giornata, il gruppo iniziò a crederci sempre di più, e vincemmo grazie a una impressionante regolarità di rendimento".