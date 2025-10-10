Barigelli: "Leao non più indispensabile: si deve guadagnare il posto"

Presente a Trento al Festival dello Sport 2025, Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in merito a questo inizio di campionato. Di seguito le sue dichiarazioni.

Si aspetta sorprese in chiave scudetto?

"Non direi, io credo che lotteranno Napoli, Inter e Milan, quest'ultima ha il vantaggio di non avere le coppe e un grande allenatore. La Roma può rompere un po' gli schemi per la Champions, ma loro, così come la Juventus, non credo che possano competere per lo scudetto".

Per il Milan un passaggio fondamentale può essere il recupero di Leao?

"Leao è importante ma per come ha sistemato la squadra Allegri non è più indispensabile. Nel Milan di Pioli quando Leao non girava, non girava nemmeno la squadra. Oggi il posto, invece, se lo deve guadagnare. Allegri non è uno che regala, è uno che in carriera ha allenato Cristiano Ronaldo".