Bartomeu: "Messi non sapeva dove andare. Dissi che in Europa avrebbe giocato solo con noi"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo, l'ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato di Lionel Messi e di come ha impedito all'argentino di andarsene nell'estate 2020: "Voleva lasciare il club, ne abbiamo parlato e io ho sempre detto di no. Ho sempre pensato che Messi sia molto importante e che il Barça sia molto importante per lui. Sarebbe stato un problema, come credo lo sia adesso. Gli ho detto che sarebbe potuto andar via come Xavi e Iniesta, in Qatar, Cina o Stati Uniti, e che gli avremmo fatto un tributo. Ma Messi non aveva ancora una squadra e voleva essere libero. Gli abbiamo detto che volevamo che il Barça fosse il suo ultimo club in Europa. Questa è stata la storia dell’estate del 2020. Noi gli abbiamo detto che volevamo che restasse e lui ha detto che voleva andarsene. Ma non sapeva dove. Gli ho sempre chiesto dove volesse andare".