Bartomeu: "Messi resterà sicuramente al Barcellona, vuole finire la carriera qui"

"Leo Messi vuole finire la carriera al Barcellona. Koeman lo considera un pilastro fondamentale del progetto". Dichiarazioni importantissime di Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, durante l'intervista alla tv ufficiale del club. "Messi ha un contratto fino al 2021 e sa che c'è un nuovo progetto, un nuovo allenatore (Koeman, ndr). Non ho dubbi. Resterà sicuramente. Adesso siamo tutti delusi, ma la novità ci incoraggerà". Una presa di posizione netta, da parte del massimo esponente del Barcellona, che forse chiude in maniera definitiva ogni possibilità di vedere l'argentino con un'altra maglia (Inter in primis...).