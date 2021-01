Bazzani a MTV: "Il Milan ha messo in secondo piano tutto quello che ha dovuto affrontare"

Fabio Bazzani, intervenuto a Milan TV durante l'Inferno del Lunedì, ha parlato del momento dei rossoneri, sottolineando come il tempo delle prove del nove sia finito: "Mi devono spiegare quale altra prova del nove deve mettere in campo il Milan? Ha vinto in tutti i modi. Se è primo è perché lo ha dimostrato sul campo. Le prestazioni dei rossoneri stanno mettendo in secondo piano tutto quello che hanno dovuto affrontare, come le assenze di Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic. Il Milan regala 3/4 potenziali titolari a tutti in ogni partita. Il Milan ha già dato parecchie risposte ed è la squadra che ha fatto meglio in assoluto finora".