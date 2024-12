Behrami: "Milan? Altre squadre godono di una protezione mediatica ben maggiore"

vedi letture

Valon Behrami, ex giocatore, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato queste parole sul Milan di Fonseca: "Il Milan è coraggioso e mi piace questo. Mi piace questa personalità piuttosto di una squadra che si tira indietro dalle proprie responsabilità. E' evidente poi il trattamento diverso per quelli che sono i risultati del Milan rispetto per esempio a quelli della Juventus. Da una parte si aspetta a fare il processo, dall'altra invece il Milan viene trattato in modo diverso.

Tra l'altro il Diavolo, se le cose andranno come dovrebbero andare, passerebbe il turno in Champions come una delle prime otto della classifica. Magari non è una squadra che ti può dare la sensazione di poter vincere lo scudetto, però mi sembra una squadra che finora, dal punto di vista mediatico, è stata trattata male e con tanta negatività. Altre squadre godono di una protezione mediatica ben maggiore e questo è evidente".