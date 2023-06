Belgio U21 eliminato, come sono andati De Ketelaere e Vranckx all'Europeo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Belgio Under 21 di Charles De Ketelaere e Aster Vranckx è stato eliminato dall'Europeo in seguito alla sconfitta con il Portogallo ai gironi. Ecco i numeri dei due rossoneri, partendo da CDK: sempre in campo nelle tre partite, il belga ha vestito la fascia da capitano nella prima uscita con l'Olanda; nessun gol e nessun assist per lui, ma quantomeno un po' di continuità.

Per quanto riguarda Vranckx, che ha saltato la prima partita, abbiamo due presenze: 71 minuti contro la Georgia (con un assist all'attivo), 90 contro il Portogallo. Il classe 2002 ha inoltre "rubato" la fascia a De Ketelaere.