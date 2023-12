Bennacer a Sky: "E' una soddisfazione essere tornato, ho lavorato tanto per essere qui oggi. Coppa d'Africa? Vedremo, ho avuto un infortunio importante"

Ismael Bennacer, tornato in campo stasera dopo 206 giorni dal grave infortunio al ginocchio, ha dichiarato a Sky: "E' stato semplicemente incredibile. Sono molto contento, ho fatto un lungo lavoro, avevo grande voglia. E' una soddisfazione essere tornato, ora si ricomincia".

Sul lungo stop: "E' stata dura, ma a me piace lavorare, ho lavorato tanto per essere qui oggi. Sono nei tempi che avevano detto dopo l'operazione, non sono tornato prima".

Sulla Coppa d'Africa: "Io voglio ritrovare il ritmo, poi vedremo se sarò pronto. Parlerò anche con il mister della nazionale, esco da un infortunio importante. Se non sarò pronto è meglio che prenda un giocatore che è al 100%. Vedremo come starò".