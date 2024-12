Bennacer festeggia il ritorno in gruppo: "Di nuovo in campo, di nuovo a casa"

Una delle notizie del giorno da Milanello, è senza dubbio il rientro in gruppo di Ismael Bennacer (LEGGI QUI): il centrocampista algerino era rientrato al centro sportivo rossonero già da alcune settimane e il suo ritorno a lavorare in gruppo era solo questione di tempo. Tutto secondo i piani della società e di Fonseca che avevano sottolineato come il numero 4 sarebbe tornato a disposizione per l'anno nuovo: in un periodo di tante assenze e infortuni, un recupero in una zona così importante potrebbe essere vitale.

Bennacer tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha voluto esprimere le sue sensazioni, scrivendo: "Di nuovo in campo, di nuovo a casa".