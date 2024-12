MN - Milan, Bennacer è tornato ad allenarsi in gruppo

Da Milanello arriva una bellissima notizia: Ismael Bennacer è infatti tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista algerino è fuori per infortunio da oltre tre mesi quando ha riportato in nazionale una lesione di terzo grado al polpaccio. Lo scorso 16 settembre, l'ex Empoli era stato operato in Finlandia dal Dr. Lasse Lempainen.

Ora Bennacer è tornato a lavorare insieme ai compagni di squadra e potrebbe essere convocato per la prossima sfida di campionato del Milan contro la Roma in programma il prossimo 29 dicembre a San Siro.

di Antonio Vitiello