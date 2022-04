Bennacer ieri personalizzato con pallone. Ci prova per domenica

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riferisce questa mattina Tuttosport e come riportato ieri dalla redazione di MilanNews.it, Ismael Bennacer sta ancora smaltendo l'infortunio alla caviglia patito nel derby di coppa che lo ha costretto a saltare la trasferta con la Lazio. L'algerino dopo aver osservato dei giorni di allenamento personalizzato, anche ieri si è allenato a parte ma questa volta con il pallone tra i piedi, un segnale positivo. La sua presenza è ancora in dubbio per domenica pomeriggio ma Ismael farà di tutto per provare a esserci.