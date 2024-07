Beppe Bozzo: "Orgogliosi di aver concluso l'operazione per il ritorno di Morata in A"

Tra le figuri cruciali per il trasferimento di Alvaro Morata al Milan c'è stato sicuramente Beppe Bozzo, avvocato e agente Fifa a capo dell'AGB Sports Management, che ha fatto da intermediario per l'operazione. Oggi il club rossonero ha comunicato ufficialmente l'acquisizione del centravanti spagnolo e Bozzo ha voluto complimentarsi con il giocatore nonché rendere nota la propria parte nel ritorno di Alvaro Morata in Serie A.

Il post dell'AGB Sports Mangement di Beppe Bozzo: "Orgogliosi di aver concluso con successo l’operazione di intermediazione per il ritorno di Alvaro Morata in Serie A. In bocca al lupo, Campione, per l’avventura all'AC Milan"