Bergomi: "Non riesco ancora a capire perché in alcuni momenti il Milan scompare diventando un'altra squadra"

vedi letture

Intervenuto nel corso del programma Sky Calcio Club, l'ex giocatore ed oggi opinionista sportivo Giuseppe Bergomi ha detto la sua sui temi d'attualtià in casa Milan, mostrandosi essere particolarmente critico su un aspetto che molto spesso ha condizionato in negativo la stagione della formazione di Stefano Pioli: la continuità. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan ha fatto degli investimenti importanti. La squadra è forte secondo me. Mancava qualcosa a destra ed hanno preso Pulisic, a centrocampo l'hanno rinforzato. Magari non ha l'equilibrio che aveva negli anni scorsi, i Tonali, i Kessiè, sono arrivati giocatori diversi, ha avuto anche tanati infortuni dietro, l'unica cosa che non riesco bene a capire è che il Milan appaia in alcuni momenti mentre in alti scompare, diventando completamente un'altra squadra".