Bergomi: "Pulisic è stato liberato dalla fascia destra e messo in una zona dove può muoversi ovunque"

vedi letture

Giuseppe Bergomi, intervenuto al Club di Sky Sport 24 nel post gara di Milan-Napoli, ha parlato così e commentato così l'enorme prestazione di Christian Pulisic: "Pulisic è stato liberato dalla fascia destra ed è stato messo in una zona dove può muoversi dove vuole, galleggiando tra centrocampo e attacco, quando ti attacca in velocità fa male. Anche in questi anni, dove il Milan ha avuto difficoltà, è sempre stato capocannoniere e quello che ha fatto più assist".

Si riporta il tabellino di Milan-Napoli 2-1, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

MILAN-NAPOLI 2-1

Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90' Rabiot (M)

Espulsi: 57' Estupinan (M)

Recupero: 1' 1T, 7' 2T