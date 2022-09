Bergonzi spegne le polemiche: "Mercenaro in Juventus-Salernitana è stato davvero bravo. Ne è uscito con carattere"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha parlato delle polemiche venute fuori nell’ultimo weekend ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Bergonzi ha detto: “Il nuovo sistema sul fuorigioco garantirebbe il controllo sulla totalità del campo, ma il fattore umano resta l'atto finale di tutto ciò che succede e quindi la persona può sbagliare”.

Bergonzi poi prosegue difendendo in parte la categoria di cui lui stesso ha fatto parte: “C'è comunque una grande confusione e in questo clima è difficile lavorare, per gli arbitri, ma non solo. C'è un grandissimo nervosismo, tante proteste... Mi sono immedesimato in Matteo Mercenaro, un ragazzo di 30 anni con talento che deve prendere decisioni con 40 persone dietro che si azzuffano. Posso dire che è stato bravo, davvero, e ne è uscito con grande carattere. Lecce-Monza? Certi errori non devono più capitare”.