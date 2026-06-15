Bergonzini racconta: "Ozek fu sfrontato e sfacciato con Rolfes. Gli disse che capiva di calcio e che li avrebbe potuti aiutare"

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Elmar Bergonzini, esperto di calcio tedesco, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport presentando Devin Ozek, candidato direttore sportivo del Milan: "Ha imparato dai migliori. Ora però cammina da solo. Benché abbia appena 31 anni (è un classe 1995) il percorso di Devin Özek, valutato dal Milan come possibile direttore sportivo, è già lungo. "Non ero un calciatore talentuoso - ha raccontato Özek, che in gioventù ha giocato a Monaco con il Gern -. Non ero veloce, non ero dinamico, non avevo tecnica. Dopo essermi diplomato ho provato di tutto per diventare calciatore. Mi sono impegnato, ho fatto almeno venticinque provini fra Germania, Svizzera e Austria, avevo giornate di 17-18 ore. Non ce l'ho fatta, ho capito che bisogna sempre mettercela tutta per non avere rimpianti. E proprio questo voglio trasmettere ai miei giocatori". In fin dei conti a lui il salto nel grande calcio è comunque riuscito. Da dirigente ha contribuito alla stagione magica del Leverkusen nel 2023-24 (quando le Aspirine hanno vinto campionato e coppa, perdendo solo la finale di Europa League contro l'Atalanta). Ci è riuscito dopo un lungo percorso, cominciato nel 2015".

MILAN-OZEK DOPO L'ESPERIENZA A LEVERKUSEN

"A poco più di 20 anni ha infatti incontrato Simon Rolfes, oggi amministratore delegato del Leverkusen. Gli mandò una mail, nella quale affermava che aveva notato che nel settore giovanile del Bayer c'erano pochi giocatori della Baviera. "Fui sfrontato, sfacciato. Gli dissi che io capivo di calcio e che li avrei potuti aiutare". La mail, che lui era convinto che Rolfes non avrebbe mai nemmeno letto, colpì invece il dirigente tedesco che lo contattò. Prima un video-colloquio, poi un incontro di persona, poi ancora una serie di partite e di filmati da analizzare. E venne assunto".