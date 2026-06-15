FOTO MN - Prosegue la protesta contro RedBird: "Cardinale go home again"
Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono riapparse scritte di protesta contro Gerry Cardinale e la sua gestione
Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, sono riapparse le scritte di protesta da parte dei tifosi del Milan contro Gerry Cardinale e RedBird. Infatti, nelle scorse settimane la città di Milano, ed in particolare Casa Milan e Milanello era stata praticamente tapezzata di scritte e striscioni anti americani e contro Cardinale, appunto. Il tifoso milanista è stanco di combattare e sopportare una proprietà che non fa calcio, o quantomeno non con il metodo giusto.
Quindi le numerose scritte e foto contro Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Le ultime, apparse ieri sera riportano: "Cardinale go home.. again".
Di Pietro Mazzara
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