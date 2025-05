Bertolucci critico: "Il rendimento del Milan in questa stagione è stato assolutamente insufficiente"

In occasione della finale di Coppa Italia, i colleghi di Tuttosport hanno sentito Paolo Bertolucci, storico tennista italiano oltre che grande tifoso del Milan.

Paolo Bertolucci, per il “suo” Milan vincere la Coppa Italia riscatta la stagione o è solo un brodino?

"Un brodino, perché il Milan non può essere ottavo o nono in campionato, proprio no".



Questo anche se Milan non solleva la Coppa dal 2003?

"Vero, vero... Ma perché prima eravamo impegnati in cose un po’ più di alto livello e quindi la Coppa Italia era messa al terzo posto per importanza. Siccome concorrevamo sempre per vincere Champions e scudetto, la Coppa Italia veniva giocata un po’ per modo di dire. Invece adesso, da lì si capisce tutto, non siamo più in gara per gli altri obiettivi e tutte le nostre energie sono messe nella Coppa Italia".



Nelle valutazioni sulla stagione quanto pesa il fatto che l’Inter sia in finale di Champions?

"Zero. Non si deve guardare gli altri ma a sé stessi e il rendimento del Milan è stato assolutamente insufficiente: puoi anche arrivare secondo o terzo, però devi essere competitivo e il Milan non lo è stato. Lo sa quando ho detto “È finita”? Esattamente il 31 agosto quando, in Lazio-Milan, c’è stato l’ammutinamento di Theo Hernandez e Leao: guardando quella scena ho detto, “ecco lo spogliatoio è spaccato: non ci siamo e quindi non potremo mai essere competitivi in campionato”. E così è stato. D’altronde, per chi fa sport, ci sono immagini talmente chiare da indicarti quello che potrà accadere più avanti e quella lo era".