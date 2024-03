Bertolucci sul futuro di Pioli: "L'ambiente ha avuto rigetto inspiegabile. La società dovrebbe avere una linea chiara"

Il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha approfittato della pausa nazionali, l'ultima di questa stagione, per fare quattro chiacchiere con l'ex tennista Paolo Bertolucci che è un noto tifoso del Milan. Nella chiacchierata, pubblicata sul canale YouTube di Pellegatti, sono stati affrontati diversi temi: dal futuro di Pioli e in più in generale quello della panchina del Milan, agli obiettivi per questo finale di stagione. Ma si è parlato anche dei giocatori che sono ritenuti incedibili e di chi dovrebbe essere il nuovo attaccante della squadra rossonera nella prossima stagione. Le parole di Bertolucci.

Bertolucci sul futuro di Stefano Pioli: "Io mi pongo male, sono amico di Pioli, amico di Martini, amico di Galliani. Prendo schiaffi da tutte le parti, poche carezze e tanti schiaffi. Il mister è una persona seria e molto perbene. L’ambiente ha avuto quasi un rigetto, secondo me inspiegabile. Ma ora deve essere la società a decidere. Ricordi quando Berlusconi decise di proteggere Sacchi? Se la società dice “questo è il nostro allenatore” allora si calma tutto. Se invece sono lì, stanno zitti, lasciano trapelare che forse si cambia e forse no secondo me finiremo male. Non c’è una linea ben delineata quando invece la società dovrebbe averla. Anche perché a questo punto credo che abbiano anche le idee chiare su come e dove intervenire”.