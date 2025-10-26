Bianchin elenca i numeri flop di Gimenez: "Nessun tiro, nessun assist, nessun cross, una sola occasione creata"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Santiago Gimenez: "Da inizio campionato, il Milan va avanti con i gol di seconde punte (Pulisic, Leao), centrocampisti (Modric, Fofana, Loftus-Cheek) o esterni (Saelemaekers). Da Gimenez e Nkunku, nulla. Santi e Christo in questo Milan-Pisa si sono alternati ma per 90 minuti non hanno preso mai la porta: molto più terreni di quanto i loro soprannomi suggerirebbero. Gimenez, in particolare, a lungo ha guardato la partita, attivo ma disconnesso dal resto della squadra. A oltre due mesi dall’inizio del campionato, il bilancio si fa pesante. Non è l’anno dei centravanti per nessuno ma l’Inter ha Bonny, Lautaro e Thuram a 3 gol, il Napoli Hojlund a 2, la Juve Vlahovic a 2 e David a 1.

Perché Gimenez non fa gol? Risposta complessa e articolata. In passato, è stato per imprecisione e sfortuna: De Gea nello scorso weekend gli ha cancellato un gol con un miracolo e altre volte è stata questione di centimetri. Contro il Pisa no, è stata un’altra storia e la partita sotto ritmo del Milan è di sicuro parte della spiegazione. Santi ha girato a vuoto, con un Milan spesso sonnacchioso, lento, incapace di creare per lui. Nel primo tempo è passata una mezza palla buona e lui non è riuscito a controllarla. Nel secondo, nulla. Christopher Nkunku, al confronto, ha un alibi grande così: ha giocato solo 14 minuti più recupero. In quei 14 minuti è andato più vicino al gol: liberato da Leao, almeno ha calciato in porta. Canestrelli, in scivolata, gli ha cancellato l’esultanza. I numeri sono chiari. Per Gimenez, in 76 minuti, nessun tiro in porta, solo 8 passaggi riusciti (uno ogni 9 minuti e mezzo…), nessun assist, nessun cross, una sola occasione creata".