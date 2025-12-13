Serie A, tutto il programma della quindicesima giornata
Questo il programma delle restanti partite di Serie A da giocare per il quindicesimo turno di campionato dopo Lecce-Pisa di ieri sera.
VENERDÌ 12 DICEMBRE
Lecce-Pisa 1-0
SABATO 13 DICEMBRE
Torino-Cremonese 15.00
Parma-Lazio 18.00
Atalanta-Cagliari 20.45
DOMENICA 14 DICEMBRE
Milan-Sassuolo 12.30 DAZN
Fiorentina-Verona 15.00
Udinese-Napoli 15.00
Genoa-Inter 18.00
Bologna-Juventus 20.45
LUNEDÌ 15 DICEMBRE
Roma-Como 20.45
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
