Serie A, tutto il programma della quindicesima giornata
di Manuel Del Vecchio

Questo il programma delle restanti partite di Serie A da giocare per il quindicesimo turno di campionato dopo Lecce-Pisa di ieri sera.

VENERDÌ 12 DICEMBRE
Lecce-Pisa 1-0

SABATO 13 DICEMBRE
Torino-Cremonese 15.00
Parma-Lazio 18.00
Atalanta-Cagliari 20.45

DOMENICA 14 DICEMBRE
Milan-Sassuolo 12.30 DAZN
Fiorentina-Verona 15.00
Udinese-Napoli 15.00
Genoa-Inter 18.00
Bologna-Juventus 20.45

LUNEDÌ 15 DICEMBRE
Roma-Como 20.45