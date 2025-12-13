Serie A, le designazioni: Milan-Sassuolo a Crezzini

di Manuel Del Vecchio

Queste tutte le designazioni arbitralidella quindicesima giornata di Serie A.

LECCE – PISA    Venerdì 12/12 h. 20.45

SACCHI J.L.
CECCONI – GIUGGIOLI
IV:      DIONISI
VAR:     MAGGIONI
AVAR:      PAIRETTO

TORINO – CREMONESE    Sabato 13/12 h. 15.00

MARINELLI
MASTRODONATO – PISTARELLI
IV:      TURRINI
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:      DI BELLO

PARMA – LAZIO    Sabato 13/12 h. 18.00

MARCHETTI (foto)
ROSSI C. – TRINCHIERI
IV:       AYROLDI
VAR:      AURELIANO
AVAR:       VOLPI

ATALANTA – CAGLIARI    Sabato 13/12 h. 20.45

DI MARCO
MONDIN – MINIUTTI
IV:      MUCERA
VAR:     MARINI
AVAR:     FABBRI

MILAN – SASSUOLO     h. 12.30

Arbitro: CREZZINI
Assistenti: MELI – ALASSIO
IV Uomo:      CHIFFI
VAR:     PRONTERA
AVAR:    MARESCA

FIORENTINA – H. VERONA    h. 15.00

COLOMBO
BACCINI – PERROTTI
IV:     PICCININI
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      LA PENNA

UDINESE – NAPOLI     h. 15.00

SOZZA
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV:     BONACINA
VAR:     GHERSINI
AVAR:     MANGANIELLO

GENOA – INTER      h. 18.00

DOVERI
ROSSI M. – BERCIGLI
IV:     FOURNEAU
VAR:     CAMPLONE
AVAR:       ABISSO

BOLOGNA – JUVENTUS     h. 20.45

MASSA
DEI GIUDICI – MORO
IV:       ZUFFERLI
VAR:      MARIANI
AVAR:      DI BELLO

ROMA – COMO    Lunedì 15/12 h. 20.45

FELICIANI
SCATRAGLI – PALERMO
IV:     MASSIMI
VAR:    MAZZOLENI
AVAR:      GIUA