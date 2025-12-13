Milan-Sassuolo, previsti più di 70mila spettatori. Tutte le iniziative del club rossonero

vedi letture

Per Milan-Sassuolo di domenica 14 dicembre, fischio d'inizio alle ore 12:30, a San Siro sono previsti più di 72mila spettatori. Il club rossonero inoltre comunica che ci saranno diverse iniziative a corredo del match per intrattenere tutta la famiglia.

ENEL CHRISTMAS VILLAGE - In occasione di Milan–Sassuolo, in programma alle 12.30, San Siro ospiterà uno speciale e coinvolgente Christmas Village, un villaggio di Natale pensato per far vivere ai tifosi rossoneri un'esperienza unica prima del match. All'interno della fan zone ci saranno attività per tutti: i più piccoli potranno divertirsi nel corner dedicato con truccabimbi o con i momenti di innevamento artificiale, che daranno un tocco incantato al pre-match, ricordando l'atmosfera magica delle festività. Al centro del villaggio il protagonista sarà, invece, un biliardino gigante, che permetterà ai tifosi di sfidarsi in partite fino a 11 contro 11; parallelamente, si potrà provare il Subsoccer, conosciuto anche come calcio da tavolo, che si gioca da seduti e adatto a tutte le età, oppure l'arcade box con una parete di 30 pulsanti luminosi. Gli ospiti potranno provare l'emozione di sventolare la grande bandiera usata dalla mascotte Milanello durante la lettura delle formazioni, e scattare delle foto-ricordo nell'angolo del photobooth a tema invernale. E per rendere tutto ancora più coinvolgente, i partecipanti potranno provare a vincere gadget e prodotti ufficiali AC Milan grazie a un contest instant-win: basterà scansionare il QR code esposto nella fan zone per partecipare. Una giornata di festa, divertimento e passione rossonera.

FONDAZIONE MILAN - Verrà anche allestita un'area in cui conoscere da vicino le iniziative sociali e i progetti sostenuti da Fondazione Milan. AC Milan e Fondazione Milan, durante le Festività, promuovono iniziative a sostegno di inclusione e accessibilità nello sport che sono l’obiettivo del programma “Sport for All”. Domenica, in occasione di Milan-Sassuolo a San Siro, parte del ricavato dei biglietti e degli ingressi al Museo Mondo Milan sarà destinata ai progetti sociali della Fondazione, insieme ai fondi raccolti dai volontari presenti allo stadio che omaggeranno i tifosi con un pensiero natalizio.

Le attività sosterranno il programma che coinvolge le squadre Briantea84 e Vharese nel campionato DCPS della FIGC e Calcio Seduto, offrendo a bambini dai 7 ai 12 anni, con o senza disabilità, la possibilità di giocare in un contesto educativo e inclusivo. L’impegno per accessibilità e inclusione prosegue oltre la partita, è possibile contribuire su dona.fondazionemilan.org