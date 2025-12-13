Il CorSport verso Milan-Sassuolo: "Modric più dieci"

Niente turnover contro il Sassuolo? E' questa l'idea di Massimiliano Allegri che, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dovrebbe schierare dal 1' ancora Luka Modric. Fino a ora le ha giocate tutte, è stato sostituito solo contro Cremonese e Udinese.

Tra campionato e coppe, il centrocampista croato potrebbe giocare tre gare in otto giorni, non è mai successo. Almeno per questa settimana, però, dovrà fare gli straordinari, con Allegri che non riesce mai a rinunciare alla sua presenza in mezzo al campo.