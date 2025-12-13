Tanti auguri di buon compleanno a Zachary Athekame!

Oggi Zachary Athekame, nato il 13 dicembre 2004, compie 21 anni! Auguri al terzino rossonero che dovrebbe essere recuperato per Milan-Sassuolo di domani a San Siro: lo svizzero ieri si è allenato in gruppo per la prima volta dopo aver rimediato un problema al polpaccio in nazionale.

È arrivato in estate dallo Young Boys per 10 milioni di euro e ha all'attivo già un gol con la sua nuova maglia.