Thiago Silva: "Gioco ancora a 41 anni dopo aver visto Paolo Maldini"

In un'intervista rilascia a L'Equipe, Thiago Silva parla della sua longevità nel mondo del calcio: a 41 anni gioca ancora nella Fluminense e sogna di partecipare al Mondiale negli USA a giugno 2026. Queste le sue parole:

Nove anni fa, a Belo Horizonte, dopo una partita Brasile-Argentina (3-0), ci hai detto questo: 'Spero di giocare fino a 40 anni, come Maldini!' Quindi non era uno scherzo.

" (Sorride, ndr) È divertente perché ne stavamo parlando proprio stamattina (24 ottobre, ndr) con la mia squadra (Fluminense). Stavamo discutendo di Paolo Maldini e della fine della mia carriera. L'idea di giocare il più a lungo possibile ha preso piede quando sono arrivato al Milan nel 2009. Maldini stava giocando i suoi ultimi sei mesi e io non potevo ancora essere tesserato. Ma Carlo Ancelotti mi ha chiesto di essere presente a tutte le partite, a San Siro e in trasferta, per osservare da vicino la sua preparazione, i suoi riscaldamenti, la sua routine. Ho capito che per avere una lunga carriera bisogna fare molti sacrifici. È stato da quel momento in poi che ho cambiato mentalità e ho deciso di diventare un atleta, non solo un calciatore. Tuchel mi chiama “Benjamin Button” perché ringiovanisco col passare del tempo? È cominciato tutto al Chelsea. Per i tifosi ero addirittura Brad Pitt. “Thiago Button” però mi è sempre piaciuto: ha reso visibili i miei sacrifici prolungando la mia carriera. Però è aumentata anche la pressione. Gli elogi hanno un prezzo: devo mantenere il mio livello ed essere sempre all’altezza”.