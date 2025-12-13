Serie A, il Milan è la squadra che effettua meno cambi ma anche quella che segna di più con subentrati

di Enrico Ferrazzi

In vista di Milan-Sassuolo, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre: 

"MILAN

Il Milan è la squadra che segna di più con subentrati nella Serie A 2025/26: 4, come Juventus e Cremonese. 

Il Milan è la squadra a cui vengono fischiati più rigori contro nella Serie A 2025/26: 5, come l’Udinese.

 Il Milan è la squadra che effettua meno cambi nella Serie A 2025/26: 47 su 70. 

SASSUOLO:

Il Sassuolo è una delle squadre che subisce più reti nella Serie A 2025/26 nei primi 15’ di gara: 4 gol come l’Udinese, Fiorentina e Verona. 

Dopo le reti di Volpato e Muharemovic in Sassuolo-Fiorentina, il Sassuolo ha mandato in rete 11 giocatori diversi finora, meglio solo l’Inter con 12. 

Sassuolo con 20 punti dopo 14 giornate: era dal 2020/21 che gli emiliani non facevano meglio, infatti in quella stagione i punti erano 26, posizionandosi al quinto posto in classifica". 
 