Allegri: "Col Sassuolo servono attenzione, rispetto e ordine"
(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Il Sassuolo è anche una bella squadra, una di quelle contro cui le partite non finiscono mai. Ha tecnica e equilibrio. Dovremo giocare con attenzione, rispetto e ordine": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la squadra emiliana. L'approccio resta un problema visti i due gol subiti a Torino. "Cosa spero per l'inizio col Sassuolo? Speriamo di non prendere gol...
Poi giochiamo alle 12.30, siamo sotto le feste e c'è sempre un po' quell'aria di festa in situazioni così, dobbiamo essere concentrati per cento minuti. Domani la fase difensiva dovrà essere davvero molto buona. Dobbiamo fare un altro passettino in avanti, anche per la Supercoppa, un conto è arrivarci con 3 punti, un conto no...", sottolinea l'allenatore rossonero. (ANSA).
