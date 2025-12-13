Turci: "Se Nkunku si ritrova diventa anche un giocatore importante, però quanto ci vuoi scommettere ancora?"

vedi letture

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera sull'ipotesi di scambio tra Lucca del Napoli e Loftus-Cheek del Milan: “Difficile perché io son dell’idea che prima bisogna capire cosa si farà degli attaccanti che ci sono adesso in rosa. Io francamente non credo che risolverebbe tutte le situazioni davanti. Loftus che sta bene per me è importante per questa squadra e ci farei una valutazione. La fiducia di Nkunku in questo momento non è altissima, si percepisce nelle giocate. Se la ritrova diventa anche un giocatore importante, però quanto ci vuoi scommettere ancora?.

Due nomi possibili per il calciomercato, Kean e Palestra: “Kean adesso deve assolutamente rilanciarsi e sta vivendo un momento complesso. Come caratteristiche sono d’accordo, è il profilo giusto per Il Milan. Palestra ottima chiamata, a me ricorda tantissimo Zambrotta, sta crescendo tanto e ha solo 20 anni. Un giocatore che consiglio da mettere nel pacchetto arretrato è Thiago Silva“.

Su Pulisic: “Che si ammali più spesso più per tifosi del Milan se poi gli effetti sono questi! Io credo che abbia una leadership tecnica assolutamente nella top 3 della Serie A, dimostrata anche in termini realizzativi. Credo che possa ancora crescere nell’economia della partita. Ci ha messo poco per capire il campionato italiano ed è sempre più centrale. La continuità deve fare la differenza. Mi aspetto che da qui alla fine del campionato Pulisic le giochi tutte e abbia anche un minutaggio maggiore. Parliamo del giocatore più decisivo“.