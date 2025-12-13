Serie A, la classifica aggiornata dopo la vittoria del Torino sulla Cremonese

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:12News
di Lorenzo De Angelis

Il Torino vince di misura, e con le polemiche, contro la Cremonese nell'anticipo del sabato pomeriggio di Serie A. Di seguito la classifica aggiornata

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 31
Napoli 31
Inter 30
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Cremonese 20*
Lazio 19
Udinese 18
Torino 17*
Atalanta 16
Lecce 16*
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Pisa 10*
Verona 9
Fiorentina 6

*una partita in più