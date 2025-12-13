Cuomo in vista del Sassuolo: "Contro le piccole sono partite che si vincono di squadra"

A margine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Sassuolo, il collega di TeleLombardia Michael Cuomo è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di MilanNews (CLICCA QUI per vedere il video completo):

"Mi aspettavo il recupero di Fofana, ma non in campo. Addirittura Allegri non lo convoca, fa bene, anche un po' per responsabilizzare la squadra. Quelle contro le piccole sono partite che si vincono di squadra, perché devi stare sul pezzo, devi capire che l'avversario non si guarda dal nome, ma dal risultato, che sono i 3 punti, che valgono quanto una partita contro l'Inter, quanto un derby, un big match.

Anche contro il Torino il Milan ha dimostrato il mal di piccole, perché la formazione granata non è una grandissima, era in grande difficoltà, e l'approccio è stato totalmente negativo".