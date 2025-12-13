Pasotto: "La percezione diffusa sul Milan è quella del terzo incomodo alla tavola imbandita di Napoli e Inter"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla coppia rossonera formata da Pulisic e Leao: "Quest'anno è parso molto convinto nel disegnare un Milan senza un centravanti di ruolo. Gimenez fin quando è stato bene ha giocato, è vero, ma quando c'era lui non erano disponibili Rafa o Christian. E' per questo che il numero 10 e il numero 11 stanno trascorrendo la stagione a inseguirsi. Leao, come detto, si è fatto male alla prima uscita stagione, in Coppa Italia col Bari: trauma elongativo al polpaccio destra, problema che lo ha costretto a saltare cinque partite (Cremonese, Lecce, Bologna, Udinese, Lecce in coppa). Poi è stata la volta di Pulisic, ko in nazionale: lesione al bicipite femorale destro, out per quattro partite (Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma).

Più un'altra saltata recentemente per un affaticamento (Lazio). Ecco la corsa a ostacoli di Rafa, Christian e, di conseguenza, Allegri. Eppure. Eppure il Milan sta riuscendo a restare lassù. La percezione diffusa è quella del terzo incomodo alla tavola imbandita di Napoli e Inter, ovvero le squadre indicate dallo stesso Allegri come le favorite per lo scudetto. Ma il fatto stesso di restare in quel vagone di testa nonostante le palesi esigenze in rosa, genera una proiezione confortante: quando tutto si dovesse aggiustare, siamo sicuri che il Diavolo sia soltanto un terzo incomodo?"