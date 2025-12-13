Il Torino torna a vincere in campionato grazie alla rete di Vlasic

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il Torino batte la Cremonese 1-0 nel primo incontro del sabato della 15/a giornata di serie A e torna al successo dopo tre sconfitte di fila. La rete decisiva la realizza Vlasic al 27' del primo tempo, un gol che condanna i lombardi al quinto ko in campionato e che viene dopo le vittorie su Lecce e Bologna. (ANSA).