Turnover in vista della Supercoppa? Allegri pensa solo al Sassuolo

In merito al recupero di Santiago Gimenez e a possibili cambi a centrocampo domani contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Ha senso di parlare di un altro attaccante con questo Pulisic?

"Non so se in futuro potrà giocare più indietro. Dico solamente che dobbiamo cercare di recuperare Gimenez, speriamo. Soprattutto per avere 4 attaccanti tra cui posso scegliere. Soprattutto perché a gennaio abbiamo tante partite in una fase delicata della stagione. Il fatto di recuperare Athekame, Fofana e Leao già riempiamo più la panchina. Ecco perché è importante recuperare Gimenez".

Jashari e i possibili cambi a centrocampo:

"Jashari è cresciuto molto dall'infortunio. Pensare alla partita di giovedì e poi l'eventuale finale... Qual è la partita più vicina? Domani. E domani bisognerà cercare di fare i tre punti. Poi dopo la partita di domani bisogna vedere chi sono i vivi, i morti e i feriti. E poi farò le scelte per giovedì".

