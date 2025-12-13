Allegri elogia il gruppo: "Hanno capito che hanno un'opportunità grande, quella di giocare nel Milan"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa della crescita del suo Milan:

Si aspettava questa crescita della squadra?

"All'inizio non sapevo se potevano recepire o meno perché non li conoscevo. Si sono messi subito tutti a disposizione, l'obiettivo di tutti è di tornare in Champions e non è facile. Stiamo lavorando bene ma bisogna migliorare ancora tanto in alcune fasi della partita, come capire quando l'avversario è in difficoltà e quindi va ucciso. Senza perdere di vista l'obiettivo di domani: bisogna creare i presupposti per vincere".

Si dice che il Milan è così in alto perché non gioca la Champions...

"Io dico solamente che avrei piacere a giocare ogni tre giorni con la Champions. Lavoriamo per questo. Tutte le altre chiacchiere, svantaggio e vantaggio... Il vantaggio è avere una squadra forte con una società forte, con un ambiente capace di sostenere a livello mentale una partita ogni tre giorni. La bellezza è quella di giocare la Champions, a me piace questo. Sicuramente una partita ogni tre giorni ti fa preparare peggio le partite, anche se io non credo. Noi stiamo lavorando per giocare la Champions".

Che ragazzi hai trovato, che persone hai trovato con cui lavorare quest'anno?

"Ho trovato un gruppo di ragazzi e giocatori che si sono messi in discussione, hanno voglia di migliorare. Hanno capito che hanno un'opportunità grande, quella di giocare nel Milan. Il Milan bisogna saperselo tenere. E come ce lo si tiene? Attraverso la professionalità, passione ed entusiasmo. Perché poi quando si va via è difficile tornare. È un'occasione per tutti di fare qualcosa di importante al Milan e di lasciare scritto qualcosa. I ragazzi l'hanno capito e cercheranno di fare questi".

