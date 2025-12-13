Allegri sulla vittoria in rimonta a Torino: "Non possiamo essere sotto di due gol dopo 12 minuti, non deve capitare più"

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla vittoria in rimonta sul campo del Torino:

A Torino ti abbiamo visto tranquillo anche sul 2-0...

"Non ero tranquillo. 2-0 diciamo un attimino... (ride, ndr). La squadra mi sembrava tranquilla, c'era tanto tempo. Le partite durano tantissimo. Noi contro la Lazio a Roma abbiamo buttato troppe palle, siamo andati dietro alla partita. La Lazio giustamente ha fatto un po' di casotto, noi gli siamo andati dietro. Ma anche un minuto dalla fine devi creare azioni. E in quel momento lì l'abbiamo persa. A Torino invece la squadra è rimasta ordinata. A Torino abbiamo preso l'occasione del rigore e il gol di Zapata: siamo rimasti lucidi in campo. Le partite non vanno sempre come uno pensa, bisogna essere bravi a gestire l'imprevisto. Fino a che l'arbitro non fischia bisogna rimanere in partita".

Tomori ha questi momenti di disattenzione?

"Non ce l'ha Tomori, ce l'abbiamo tutti come squadra. Abbiamo preso 2 gol col Torino, Pisa, Parma, Cremonese... Sono situazioni che vanno migliorate, non possiamo essere sotto di due gol dopo 12 minuti. Capita, ma dobbiamo cercare di non farlo capitare".

Cosa dà la vittoria di Torino in termini di consapevolezza?

"Ci ha portato tre punti importanti, entusiasmo ed energia. Ma come sanno benissimo i ragazzi più alzi l'asticella e più si assottiglia il margine di errore. Domani dobbiamo alzare ancora di più l'attenzione. Quando c'è troppa energia positiva all'interna poi dopo si possono abbassare le difese immunitare. E non dobbiamo farle abbassare".

