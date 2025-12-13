Allegri esalta Pulisic: "In campo si trasforma, è diabolico quando è davanti la porta"

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento di Pulisic e Nkunku:

Su Pulisic e gli infortunati:

"Ha ancora margini di crescita. È un ragazzo che nella vita privata è molto schivo, ma in campo si trasforma: è diabolico quando è davanti la porta. Deve ancora trovare la condizione migliore così come Nkunku, che sta crescendo. È migliorata molto la condizione fisica di Nkunku, a Torino ha fatto una bellissima partita nel secondo tempo. Leao non ci sarà domani ma recupererà per la partita du Supercoppa. Fofana ha recuperato ma lo lascio a casa perché non ha fatto nessun allenamento. Athekame è convocato, Gimenez sta lavorando e speriamo di averlo nel più breve tempo possibile".

Su Nkunku:

"Deve essere più sereno. È arrivato in un ambiente in cui tutti l'abbiamo voluto. I compagni, l'allenatore e la società hanno piena fiducia in lui. Gli ho detto che deve sorridere un po' di più, se sorride un po' di più le cose andranno bene. Ha ottima tecnica, da qui alla fine dell'anno farà ottime cose".

