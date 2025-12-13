Milan, il punto sugli infortunati: Leao e Fofana ok per la Supercoppa. Athekame convocato per il Sassuolo, ancora out Gimenez
Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati e del rendimento di Christian Pulisic:
Su Pulisic e gli infortunati:
"Ha ancora margini di crescita. È un ragazzo che nella vita privata è molto schivo, ma in campo si trasforma: è diabolico quando è davanti la porta. Deve ancora trovare la condizione migliore così come Nkunku, che sta crescendo. È migliorata molto la condizione fisica di Nkunku, a Torino ha fatto una bellissima partita nel secondo tempo. Leao non ci sarà domani ma recupererà per la partita du Supercoppa. Fofana ha recuperato ma lo lascio a casa perché non ha fatto nessun allenamento. Athekame è convocato, Gimenez sta lavorando e speriamo di averlo nel più breve tempo possibile".
DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO
Data: Domenica 14 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
