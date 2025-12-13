Matri: "Sassuolo senza pressioni, può giocare liberamente. Però il Milan sta bene"

Alessandro Matri, doppio ex di Milan e Sassuolo, alla vigilia della sfida è stato ospite della 10ª puntata di Nero&Verde su TRC. Queste le sue parole riportate da SassuoloNews.net sulla sfida di domani a San Siro: "Non mi aspettavo questa classifica perché è sempre complicato ritornare su e adattarsi alla categoria e invece è stata brava la società, è stato bravo Grosso a dare la nuova mentalità alla squadra, è stato bravo il direttore a mettere a disposizione giocatori anche con esperienza, mi viene in mente Matic, che danno equilibrio e alzano il livello della squadra e i risultati si sono visti subito".

Su Milan-Sassuolo: "Il Sassuolo può permettersi di affrontare la partita senza particolari pressioni. La mancanza di Berardi nel Sassuolo è sempre una mancanza importante ma mi sembra che la squadra stia reagendo molto bene. Dall'altra parte c'è un Milan che sta bene mentalmente, è primo in classifica, vorrà cercare di mantenere la posizione prima della partenza per la Supercoppa".

Su cosa dovrà fare il Sassuolo: "Non deve cambiare atteggiamento. Non ha grosse pressione, può giocarsi tranquillamente questa partita. La squadra ha una sua impronta, gli acquisti nuovi si sono integrati benissimo e credo non debba modificare il proprio modo di giocare. Il Milan sta bene, gioca per difendere il primo posto e non sarà semplice. Ci sono delle individualità importanti nel Milan, l'assenza di Leao può essere un favore per il Sassuolo, credo che sarà una bella partita e da gustarsi da tifosi".