Braglia: "Sassuolo? Il Milan deve stare attento, è vero che è una grande occasione ma…”

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni:

Chi rischia di più in questo turno tra Napoli e Inter?

"L'Inter, senza dubbio. Il Ferraris in questo momento rispecchia la squadra di De Rossi. Se è l'Inter di due anni fa può uscire indenne da questa trasferta, ma oggi rischia davvero tanto. L'Inter è più da Champions, si specchia troppo nella sua bellezza e non ha più quella fame di vittorie che aveva prima".

E il Milan?

"Bisogna avere molto rispetto delle squadre di seconda fascia. Il Sassuolo è una squadra tignosa, che se ti mette in difficoltà, facendo subito gol, fai fatica poi a recuperare. È una buona squadra, lo dicono i risultati. Il Milan deve stare attento, è vero che è una grande occasione ma…”.